Qualifié en demi‐finales de l’ATP 250 de Brisbane sans avoir été breaké par Nick Kyrgios, Frances Tiafoe et Jakub Mensik, Giovanni Mpetshi Perricard continue d’im­pres­sionner les obser­va­teurs et notam­ment le jour­na­liste Frédéric Verdier, qui analyse très bien le phéno­mène lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

👊 « Tiafoe est le 6ème top 20 de Mpetshi Perricard en 1 an. Faire ce genre de perfor­mance régu­liè­re­ment, c’est la preuve qu’il est parti pour durer. Ce n’est pas juste un servbot, il a d’autres atouts. »



🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/Jg31FVrYp7 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) January 2, 2025

« Tiafoe est le 6ème top 20 de Mpetshi Perricard depuis l’année dernière. Battre des top 20 aussi régu­liè­re­ment, c’est la preuve, comme l’a dit Kyrgios, qu’il est parti pour durer. Ce n’est pas juste un servbot, il a d’autres atouts. Ce n’est pas juste un serve‐bot, ce n’est pas juste un profil dépri­mant à la Raonic, à la Opelka voire Karlovic. C’est quelqu’un visi­ble­ment qui cherche, qui a d’autres réponses. Ça ne sera jamais en termes de défense un Rafa évidem­ment, mais ça ne sera jamais un Karlovic non plus. Parce que c’est meilleur tech­ni­que­ment notam­ment en revers, en dépla­ce­ments et en défense. Je trouve que vu les résul­tats qu’il a aujourd’hui, et vu le côté perfec­tible qu’il a dans plein de domaines, c’est très, très encou­ra­geant. On sent un garçon qui est d’un calme olym­pien et qui accepte les erreurs. Il a un jeu basé sur les deux premiers coups de raquette. Il y va à fond. »