De passage en confé­rence de presse quelques minutes seule­ment après sa défaite face à Jordan Thompson en quarts de finale du tournoi de Brisbane durant laquelle il a ressenti une douleur au niveau de sa hanche gauche opérée en juin dernier, Rafael Nadal s’est montré assez rassurant.

L’Espagnol a en effet estimé que cette gêne ressem­blait plus à une douleur muscu­laire plutôt qu’à un problème au tendon comme ce fut le cas l’année dernière, entraî­nant son opération.

« Le problème se situe à un endroit simi­laire à celui de l’année dernière, mais ce n’est pas la même chose. Si cela avait été le cas, je l’aurais ressenti immé­dia­tem­ment. L’année dernière, c’était le tendon, et je ressens plus une douleur au niveau muscu­laire. En ce moment, j’ai le muscle très fatigué. Je dois voir comment je me réveille demain, mais j’espère pouvoir m’entraîner la semaine prochaine à Melbourne. Le problème est que cette douleur inter­vient dans une zone simi­laire et cela vous fait vous inquiéter un peu plus que d’habitude. »