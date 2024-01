Grâce à sa victoire sans accroc face à Dominic Thiem au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane, marquant son grand retour sur les courts, Rafael Nadal a offi­ciel­le­ment dépassé Ivan Lendl dans le clas­se­ment du nombre de matchs remportés en carrière avec 1069 succès.

Interrogé à ce sujet lors de l’in­ter­view d’après match réalisée sur le court, l’Espagnol a reconnu de pas être au courant de ce nouvel accomplissement.

Retour gagnant pour Nadal ! 👑



Près d’un an après son dernier match, Rafael Nadal a signé une pres­ta­tion convain­cante face à Dominic Thiem pour remporter son 1069ème match :

🇺🇸 Connors – 1274

🇨🇭 Federer – 1251

🇷🇸 Djokovic – 1089

🇪🇸 Nadal – 1069 ⬆️

🇨🇿🇺🇸 Lendl – 1068 ⬇️ pic.twitter.com/sQJ7yEH39I — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 2, 2024

« Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas aujourd’hui que j’étais au courant de cette statis­tique. J’avais assez de travail juste pour me concen­trer, revenir sur le terrain et me rappeler comment jouer dans un match profes­sionnel », a déclaré Rafa qui sera opposé en huitièmes de finale à un joueur qu’il n’a encore jamais affronté.