Rafael Nadal est bel et bien de retour et dispu­tera son premier match depuis un an la semaine prochaine à Brisbane.

Le Majorquin a l’air d’être à 100% physi­que­ment puis­qu’une infor­ma­tion vient de tomber, le vain­queur de 22 titres du Grand Chelem s’est engagé aussi en double sur cet ATP 250.

Il jouera avec son coach et ancien coéqui­pier, Marc Lopez, avec qui il a remporté la médaille d’or sur les Jeux olym­piques de Rio en 2016.

L’objectif est donc visi­ble­ment d’ac­cé­lérer le rythme avant l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année qui promet d’être un sacré spectacle…

Cela confirme aussi que le Majorquin a eu le feu vert de son team et donc qu’il est en mesure de tenir cette charge physique.