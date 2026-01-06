Battu par l’Américain Aleksandar Kovacevic (6−3, 6–4) au premier tour du tournoi de Brisbane, pour son premier match officiel depuis 10 mois, Nick Kyrgios a reconnu en conférence de presse d’après match qu’il ne serait peut‐être jamais en capacité de revenir à son meilleur niveau.
« J’ai subi une reconstruction du poignet et deux opérations du genou. Je ne serai jamais… Je pense que c’est injuste. Je prends l’exemple de Thanasi (Kokkinakis), ou mon propre exemple, ou celui de Del Potro, Thiem ou Nishikori. Nous regardons certaines de ces personnes qui étaient au sommet de leur art et qui disputaient les tournois du Grand Chelem, puis certaines parties de votre corps lâchent et ne peuvent plus supporter la charge que représente le fait d’être au plus haut niveau. Vous savez, c’est ce qui arrive. Je veux dire, c’est tellement difficile pour moi d’aller sur le terrain, même sur les terrains d’entraînement parfois, et de réaliser que même l’idée… Il y a eu un moment dans ma vie, en 2022, ou quand je gagnais plusieurs titres en un an, où il y avait un idéal, où j’avais en fait l’impression que j’étais le meilleur joueur du monde. Je pense que les gens confondent les choses, quand on est au sommet de son sport, je pensais sincèrement que j’étais imbattable. Je sortais sur le court et je pensais que personne ne pouvait vraiment me battre. Vous avez vraiment cette confiance et cette illusion que vous êtes cette personne. Je pense simplement qu’après avoir subi ces opérations, ou plutôt, je suppose qu’elles vous font redescendre sur terre, et c’est comme si vous n’aviez plus cette conviction. C’est triste, d’une certaine manière, mais c’est la réalité. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 16:28