Novak Djokovic est défi­ni­ti­ve­ment la bête noire de Gaël Monfils.

Malgré le poids des années et un manque de rythme, le Serbe n’a pas tremblé une seconde pour s’of­frir une 20e victoire consé­cu­tive sur le circuit prin­cipal face au Français.

Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match à Brisbane, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a évoqué cette série record.

« Son jeu me convient très bien. D’une certaine manière, plus vous accu­mulez de victoires contre quel­qu’un, plus vous êtes heureux de l’af­fronter (sourires). Nous avons eu des batailles diffi­ciles. À plusieurs reprises, il était à un point de gagner. Je me souviens qu’à Dubaï, il y a quelques années, il a eu plusieurs balles de match, il aurait dû gagner ce match, mais ce sont des choses qui arrivent. De plus, lorsque vous êtes sur une telle série néga­tive, cela vous affecte aussi mentalement. »