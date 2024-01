L’attente fut longue, voire même inter­mi­nable. 349 jours après son dernier match, Rafael Nadal va faire son grand retour en simple ce mardi face à Dominic Thiem, au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane.

Avant ce moment tant attendu, le prépa­ra­teur physique des équipes de France de Billie Jean King Cup et de Coupe Davis, Paul Quétin, a donné un avis d’ex­pert à L’Equipe sur ce que peut proposer l’Espagnol de 37 ans sur le court.

« On peut imaginer qu’il n’ait pas la capa­cité à tenir un match à haute inten­sité tout de suite. Peut‐être qu’il va être capable de faire un set complet avec l’en­ga­ge­ment qu’on lui connaît – on sait qu’il ne va pas se ménager sur le court et qu’il a un tennis extrê­me­ment solli­ci­tant – et baisser petit à petit parce qu’il n’a pas encore tout à fait l’en­du­rance et la qualité muscu­laire qu’il faut. Peut‐être que ça ne se verra pas sur le premier match mais qu’il va souf­frir sur le deuxième. Pour l’être, il faut avoir enchaîné des matches, des heures en compé­ti­tion sur le court. »