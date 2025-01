Après le forfait de Naomi Osaka en finale du tournoi d’Auckland, celui de Reilly Opelka en finale à Brisbane est encore plus spec­ta­cu­laire puisque l’Américain a dû jeter l’éponge après seule­ment 14 minutes de jeu (1−4).

Cela permet à son adver­saire du jour, le Tchèque Jiri Lehecka, de remporter son deuxième titre sur le circuit ATP après celui décroché, déjà en Australie, à Adélaïde en 2024.

An unfor­tu­nate ending to a great week …



Speedy reco­very Reilly 🙏 Congratulations to our Champion in Brisbane @jirilehecka 🏆#Brisbaneinternational pic.twitter.com/rXZ45lsLjn