Après une saison 2025 compliquée où il a pris la décision de se séparer de son coach de presque toujours, Gilles Cervara, Daniil Medvedev semble en grande forme en ce début de saison.
Vainqueur ce vendredi du Polonais, Kamil Majchrzak, en quarts de finale de l’ATP 250 ce Brisbane (6–7(4), 6–3, 6–2), le Russe était manifestement très satisfait de lui en conférence de presse d’après match. Extraits.
Question. Et votre niveau ? Pensez‐vous que vous êtes quelque peu revenu à votre meilleur niveau ?
DANIIL MEDVEDEV : Deuxième et troisième set, niveau top‑5, c’est sûr. Incroyable, pas beaucoup de fautes, je cours bien, je sers comme l’enfer, volées, tout.
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 17:14