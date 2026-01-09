AccueilATPATP - BrisbaneQualifié en demi-finales, Daniil Medvedev s'impressionne lui-même : "C'est incroyable. Je ne...
ATP - Brisbane

Qualifié en demi‐finales, Daniil Medvedev s’im­pres­sionne lui‐même : « C’est incroyable. Je ne manque quasi­ment rien, je cours bien et je sers comme un fou »

Thomas S
Par Thomas S

Après une saison 2025 compli­quée où il a pris la déci­sion de se séparer de son coach de presque toujours, Gilles Cervara, Daniil Medvedev semble en grande forme en ce début de saison.

Vainqueur ce vendredi du Polonais, Kamil Majchrzak, en quarts de finale de l’ATP 250 ce Brisbane (6–7(4), 6–3, 6–2), le Russe était mani­fes­te­ment très satis­fait de lui en confé­rence de presse d’après match. Extraits. 

Question. Et votre niveau ? Pensez‐vous que vous êtes quelque peu revenu à votre meilleur niveau ?
DANIIL MEDVEDEV : Deuxième et troi­sième set, niveau top‑5, c’est sûr. Incroyable, pas beau­coup de fautes, je cours bien, je sers comme l’enfer, volées, tout.

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 17:14

