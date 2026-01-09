Après une saison 2025 compli­quée où il a pris la déci­sion de se séparer de son coach de presque toujours, Gilles Cervara, Daniil Medvedev semble en grande forme en ce début de saison.

Vainqueur ce vendredi du Polonais, Kamil Majchrzak, en quarts de finale de l’ATP 250 ce Brisbane (6–7(4), 6–3, 6–2), le Russe était mani­fes­te­ment très satis­fait de lui en confé­rence de presse d’après match. Extraits.

Q. What about your level ? Do you think you’re somew­here near back to your best ?

DANIIL MEDVEDEV : Second and third set, top‑5 level, for sure. Amazing, not missing much, running well, serving like hell, volleys, everything.

Question. Et votre niveau ? Pensez‐vous que vous êtes quelque peu revenu à votre meilleur niveau ?

DANIIL MEDVEDEV : Deuxième et troi­sième set, niveau top‑5, c’est sûr. Incroyable, pas beau­coup de fautes, je cours bien, je sers comme l’enfer, volées, tout.