Facilement qualifié pour les quarts de finale à Brisbane, Rafael Nadal a quand même confié que les condi­tions de jeu été diffi­ciles même si la bonne nouvelle reste qu’il semble épargné pour l’ins­tant avec sa hanche et son pied.

« C’était très humide aujourd’hui. C’était diffi­cile. Je dois m’ha­bi­tuer à ces condi­tions, car j’ai beau­coup trans­piré et j’ai dû changer tous mes vête­ments après le premier set. Le point positif, c’est que le match n’a pas été long. Évidemment, j’ai ressenti un petit quelque chose après le premier match, mais après un an sans jouer, c’est normal. Je me suis senti un peu fatigué au niveau des muscles. D’une manière géné­rale, je vais bien. L’important est que ma hanche et mon psoas ne me gênent pas. C’est très impor­tant pour moi. En ce moment, le pied réagit bien aussi, car c’était un problème pour moi. Je peux jouer sans limites et cela me rend heureux. »