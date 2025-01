Après une saison 2024 quasi­ment blanche marquée par une grave bles­sure à la hanche (seule­ment 13 matchs disputés sur le circuit prin­cipal), Reilly Opelka vient de rappeler à tout le monde à quel point il était un joueur dange­reux et redou­table en s’of­frant, ce vendredi, Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane.

Interrogé sur le court lors de l’in­ter­view d’après match, le géant améri­cain (2,11 m), auteur d’un match parti­cu­liè­re­ment solide notam­ment en fond de court, a reconnu qu’il avait réalisé le match parfait.

It turns out Reilly Opelka is as impres­sive in front of a micro­phone as he was with a racquet in hand tonight.



