Tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Brisbane où Rafael Nadal va faire son grand retour, Holger Rune s’est entraîné avant le début du tournoi avec l’Espagnol. Et il a été plus qu’impressionné.

« C’est drôle parce qu’une fois la séance terminée, j’ai parlé à mon équipe et nous étions tous d’ac­cord pour dire que Rafa avait joué de façon incroyable, en frap­pant la balle très fort. Dans les points que nous avons joués, je l’ai vu bouger énor­mé­ment, avec beau­coup de vitesse et d’in­ten­sité. Je pense que c’est l’en­traî­ne­ment le plus dur que j’ai eu au cours des six derniers mois. »