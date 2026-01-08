AccueilATPATP - BrisbaneSabalenka confond Serena avec Sharopova !
ATP - Brisbane

Sabalenka confond Serena avec Sharopova !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0
Tennis - Wimbledon - ITF -

« C’était soit Serena… ou je crois que c’était la collec­tion de Maria, une robe pêche clair. J’ai dit à Nike que je voulais ramener ces couleurs et ils l’ont fait. Maintenant, c’est ma robe préférée » a déclaré la numéro 1 mondial au tournoi de Brisbane en évoquant où elle s’est quali­fiée pour les quart de finale.

Si l’on se fie à l’ar­chive ci‐dessus, il s’agit de la joueuse américain

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 15:49

Article précédent
Pat Cash : « Rublev pour­rait peut‐être s’ins­pirer de ce joueur, même si lui non plus n’a jamais fait de demi‐finale en Grand Chelem »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.