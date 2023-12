Quart de fina­liste surprise de l’Open d’Australie 2023 puis demi‐finaliste plus tard de l’US Open, Ben Shelton sera forcé­ment attendu à Melbourne en 2024. Interrogé sur ses objec­tifs pour la saison à venir, le jeune améri­cain a préféré garder le secret.

« J’ai beau­coup de choses à apprendre de l’année dernière et à améliorer, j’es­père faire mieux cette année. En ce qui concerne les objec­tifs en termes de résul­tats, je préfère que cela reste entre moi et mon équipe. J’ai l’im­pres­sion que si vos objec­tifs sont trop élevés, vous vous faites démolir (criti­quer, ndlr). Nous verrons comment je me débrouille cette année », a déclaré le 17e mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.