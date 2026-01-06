AccueilATPATP - BrisbaneTerrible scénario pour le premier match d'Ugo Humbert en 2026
Terrible scénario pour le premier match d’Ugo Humbert en 2026

Ugo Humbert ne sera pas tête de série à l’Open d’Australie.

Pourtant idéa­le­ment lancé, le Français a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane. 

Après avoir dominé la première manche et mené 6–3 dans le tie‐break du deuxième set, le 36e joueur mondial a manqué trois balles de match avant de s’incliner face à Cameron Norrie (28e mondial) : 1–6, 7–6(6), 7–5, au terme de 2h36 de combat.

Une première désillu­sion pour Humbert, qui jouait son premier match sur le circuit depuis sa bles­sure au dos contractée à Bâle le 25 octobre dernier.

Publié le mardi 6 janvier 2026 à 10:43

