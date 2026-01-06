Ugo Humbert ne sera pas tête de série à l’Open d’Australie.

Pourtant idéa­le­ment lancé, le Français a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane.

Après avoir dominé la première manche et mené 6–3 dans le tie‐break du deuxième set, le 36e joueur mondial a manqué trois balles de match avant de s’incliner face à Cameron Norrie (28e mondial) : 1–6, 7–6(6), 7–5, au terme de 2h36 de combat.

Brisbane bounce 🔙@cam_norrie saves 3 match points IN A ROW to over­come Humbert !#BrisbaneTennis pic.twitter.com/lanTETLyf4 — Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2026

Une première désillu­sion pour Humbert, qui jouait son premier match sur le circuit depuis sa bles­sure au dos contractée à Bâle le 25 octobre dernier.