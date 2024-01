Interrogé au micro de la Onda Cero Mallorca sur le grand retour à la compé­ti­tion de son neveu, qui s’est qualifié ce jeudi pour les quarts de finale à Brisbane après deux matchs aboutis, Toni Nadal s’est réjoui de ce qu’il a vu jusqu’à présent même s’il attend d’as­sister à des oppo­si­tions plus rele­vées pour réel­le­ment juger.

« Rafa peut être très heureux car le niveau qu’il affiche est suffi­sam­ment bon. C’est un début exci­tant, mais nous avons besoin de le voir dans des matchs plus diffi­ciles. En ce moment, les choses se passent presque mieux que prévu. Rafa a toujours eu la capa­cité de se remettre en forme très rapi­de­ment. Parfois, après de nombreuses bles­sures, il est revenu encore meilleur qu’a­vant. Cette fois, c’est plus diffi­cile parce que les années sont là et c’est plus compliqué. Voyons s’il peut conti­nuer comme ça. »