Joao Fonseca n’est pas du genre à prendre des risques avec son corps.
Alors qu’il aurait pu très bien participer à la tournée asiatique malgré une sinusite, le jeune brésilien de 19 ans a préféré se reposer et privilégier la dernière ligne droite de la saison : les tournois européens en intérieur.
C’est notamment ce qu’il a déclaré lors de son passage devant la presse avant ses débuts sur l’ATP 250 de Bruxelles. « Je souffrais d’une sinusite et j’ai préféré être prudent afin que je puisse bien me rétablir et être à 100 % pour la tournée indoor européenne. Je suis maintenant complètement rétabli et impatient de montrer mon meilleur tennis ici. »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 13:36