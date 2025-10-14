AccueilATPATP - BruxellesAbsent de la tournée asiatique, Joao Fonseca donne de ses nouvelles :...
Absent de la tournée asia­tique, Joao Fonseca donne de ses nouvelles : « J’ai préféré être prudent »

Joao Fonseca n’est pas du genre à prendre des risques avec son corps.

Alors qu’il aurait pu très bien parti­ciper à la tournée asia­tique malgré une sinu­site, le jeune brési­lien de 19 ans a préféré se reposer et privi­lé­gier la dernière ligne droite de la saison : les tour­nois euro­péens en intérieur. 

C’est notam­ment ce qu’il a déclaré lors de son passage devant la presse avant ses débuts sur l’ATP 250 de Bruxelles. « Je souf­frais d’une sinu­site et j’ai préféré être prudent afin que je puisse bien me réta­blir et être à 100 % pour la tournée indoor euro­péenne. Je suis main­te­nant complè­te­ment rétabli et impa­tient de montrer mon meilleur tennis ici. »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 13:36

