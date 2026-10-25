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Arthur Fils, après avoir été battu en demi‐finales : « C’est dur de voir le positif après une défaite comme ça. J’aurais pu mieux faire pas mal de choses »

Par
Baptiste Mulatier
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Pleinement engagé dans la course au Masters, qui réunira les meilleurs joueurs de la saison à Turin du 15 au 22 novembre, Arthur Fils a manqué l’oc­ca­sion de gagner quelques précieux points supplé­men­taires. Le numéro 1 fran­çais s’est en effet incliné en trois sets contre Jan‐Lennard Struff après avoir servi pour le match à 5–4 dans le troi­sième set (6−4, 6–7 [7], 7–6 [5]).

« C’est dur de voir positif après une défaite comme ça. Après, je pense que je me suis créé des oppor­tu­nités. J’ai essayé de les prendre. Aujourd’hui (samedi), ça n’a pas tourné pour moi. Après, il y en a telle­ment qui ont tourné pour moi depuis le début de la saison que parfois ça arrive. J’aurais pu mieux faire pas mal de choses. Au premier set, il était plus fort que moi, je n’ai rien à dire. Dans le deuxième, ça s’est joué à rien. Dans le troi­sième, j’ai pris le dessus, mais je n’ai pas réussi à terminer le match. Ce sont des choses qui arrivent. On se concentre sur Bâle (26 octobre au 1er novembre) main­te­nant », a réagi le 10e mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

À noter qu’Arthur Fils n’a pas été épargné par le tirage au sort pour son prochain tournoi à Bâle. Il sera opposé à Hubert Hurkacz lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 suisse, qui débute ce lundi.

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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