Pleinement engagé dans la course au Masters, qui réunira les meilleurs joueurs de la saison à Turin du 15 au 22 novembre, Arthur Fils a manqué l’oc­ca­sion de gagner quelques précieux points supplé­men­taires. Le numéro 1 fran­çais s’est en effet incliné en trois sets contre Jan‐Lennard Struff après avoir servi pour le match à 5–4 dans le troi­sième set (6−4, 6–7 [7], 7–6 [5]).

« C’est dur de voir positif après une défaite comme ça. Après, je pense que je me suis créé des oppor­tu­nités. J’ai essayé de les prendre. Aujourd’hui (samedi), ça n’a pas tourné pour moi. Après, il y en a telle­ment qui ont tourné pour moi depuis le début de la saison que parfois ça arrive. J’aurais pu mieux faire pas mal de choses. Au premier set, il était plus fort que moi, je n’ai rien à dire. Dans le deuxième, ça s’est joué à rien. Dans le troi­sième, j’ai pris le dessus, mais je n’ai pas réussi à terminer le match. Ce sont des choses qui arrivent. On se concentre sur Bâle (26 octobre au 1er novembre) main­te­nant », a réagi le 10e mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

À noter qu’Arthur Fils n’a pas été épargné par le tirage au sort pour son prochain tournoi à Bâle. Il sera opposé à Hubert Hurkacz lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 suisse, qui débute ce lundi.