Pleinement engagé dans la course au Masters, qui réunira les meilleurs joueurs de la saison à Turin du 15 au 22 novembre, Arthur Fils a manqué l’occasion de gagner quelques précieux points supplé­men­taires. Le numéro 1 fran­çais a été éliminé en demi‐finales du tournoi de Bruxelles par Jan‐Lennard Struff, au terme d’un match parti­cu­liè­re­ment frus­trant. Alors qu’il avait servi pour la victoire à 5–4 dans le troi­sième set, le 10e mondial a fina­le­ment cédé en trois manches (6−4, 6–7 [7], 7–6 [5]).

Dans des propos relayés par L’Equipe, Arthur Fils n’a d’ailleurs pas caché sa frus­tra­tion après cette occa­sion manquée, préfé­rant retenir le scénario cruel de sa défaite plutôt que ses conséquences

Vous n’avez pas marqué beau­coup de points dans l’op­tique des Finales ATP… Vous y pensez ?

Je pense surtout à comment j’ai fait pour le paumer celui‐là. Je ne pense pas vrai­ment au Masters. Ce n’est pas bien. De toute façon, c’est une fin d’année qui va être très compli­quée. On le sait tous. Ce n’est pas l’ob­jectif prin­cipal. Je pense surtout à comment je vais faire sur mes prochains matches pour essayer de terminer plus simplement.