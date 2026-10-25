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Arthur Fils, après sa défaite : « Je ne pense pas vrai­ment au Masters. Ce n’est pas bien. De toute façon, on sait tous que c’est une fin d’année qui va être très compliquée »

Par
Baptiste Mulatier
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Pleinement engagé dans la course au Masters, qui réunira les meilleurs joueurs de la saison à Turin du 15 au 22 novembre, Arthur Fils a manqué l’occasion de gagner quelques précieux points supplé­men­taires. Le numéro 1 fran­çais a été éliminé en demi‐finales du tournoi de Bruxelles par Jan‐Lennard Struff, au terme d’un match parti­cu­liè­re­ment frus­trant. Alors qu’il avait servi pour la victoire à 5–4 dans le troi­sième set, le 10e mondial a fina­le­ment cédé en trois manches (6−4, 6–7 [7], 7–6 [5]).

Dans des propos relayés par L’Equipe, Arthur Fils n’a d’ailleurs pas caché sa frus­tra­tion après cette occa­sion manquée, préfé­rant retenir le scénario cruel de sa défaite plutôt que ses conséquences

Vous n’avez pas marqué beau­coup de points dans l’op­tique des Finales ATP… Vous y pensez ?
Je pense surtout à comment j’ai fait pour le paumer celui‐là. Je ne pense pas vrai­ment au Masters. Ce n’est pas bien. De toute façon, c’est une fin d’année qui va être très compli­quée. On le sait tous. Ce n’est pas l’ob­jectif prin­cipal. Je pense surtout à comment je vais faire sur mes prochains matches pour essayer de terminer plus simplement.

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 12:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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