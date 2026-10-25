Pleinement engagé dans la course au Masters, qui réunira les meilleurs joueurs de la saison à Turin du 15 au 22 novembre, Arthur Fils a manqué l’occasion de gagner quelques précieux points supplémentaires. Le numéro 1 français a été éliminé en demi‐finales du tournoi de Bruxelles par Jan‐Lennard Struff, au terme d’un match particulièrement frustrant. Alors qu’il avait servi pour la victoire à 5–4 dans le troisième set, le 10e mondial a finalement cédé en trois manches (6−4, 6–7 [7], 7–6 [5]).
Dans des propos relayés par L’Equipe, Arthur Fils n’a d’ailleurs pas caché sa frustration après cette occasion manquée, préférant retenir le scénario cruel de sa défaite plutôt que ses conséquences
Vous n’avez pas marqué beaucoup de points dans l’optique des Finales ATP… Vous y pensez ?
Je pense surtout à comment j’ai fait pour le paumer celui‐là. Je ne pense pas vraiment au Masters. Ce n’est pas bien. De toute façon, c’est une fin d’année qui va être très compliquée. On le sait tous. Ce n’est pas l’objectif principal. Je pense surtout à comment je vais faire sur mes prochains matches pour essayer de terminer plus simplement.
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 12:55