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Arthur Fils, après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « À ce moment‐là, je m’ima­gi­nais déjà sous la douche dans les vestiaires »

Par
Thomas S
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Exempté de premier compte tenu de son statut de tête de série numéro 1 du tournoi, puis direc­te­ment qualifié pour les quarts de finale suite au forfait de Jaume Munar, Arthur Fils débu­tait donc son tournoi ce vendredi face à l’Américain Alex Michelsen, sur l’ATP 250 de Bruxelles.

Et le Français a réel­le­ment dû s’employer pour s’of­frir une place dans le dernier carré après notam­ment un jeu décisif du deuxième set irres­pi­rable remporté 14–12 : 6–4, 7–6, en 1h50. 

Interrogé après la rencontre, Arthur a fait un peu d’hu­mour au sujet de cette deuxième manche parti­cu­liè­re­ment âpre. 

« À 6–4, 5–3, je m’ima­gi­nais déjà sous la douche dans les vestiaires. Puis il s’est battu avec achar­ne­ment. Il jouait bien mieux que moi. J’ai donc dû me battre et je suis content d’avoir remporté le match en deux sets », a déclaré Fils, opposé un vain­queur du duel entre Bergs et Struff pour une place en finale. 

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 08:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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