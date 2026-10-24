Exempté de premier compte tenu de son statut de tête de série numéro 1 du tournoi, puis direc­te­ment qualifié pour les quarts de finale suite au forfait de Jaume Munar, Arthur Fils débu­tait donc son tournoi ce vendredi face à l’Américain Alex Michelsen, sur l’ATP 250 de Bruxelles.

Et le Français a réel­le­ment dû s’employer pour s’of­frir une place dans le dernier carré après notam­ment un jeu décisif du deuxième set irres­pi­rable remporté 14–12 : 6–4, 7–6, en 1h50.

Interrogé après la rencontre, Arthur a fait un peu d’hu­mour au sujet de cette deuxième manche parti­cu­liè­re­ment âpre.

« À 6–4, 5–3, je m’ima­gi­nais déjà sous la douche dans les vestiaires. Puis il s’est battu avec achar­ne­ment. Il jouait bien mieux que moi. J’ai donc dû me battre et je suis content d’avoir remporté le match en deux sets », a déclaré Fils, opposé un vain­queur du duel entre Bergs et Struff pour une place en finale.