Exempté de premier compte tenu de son statut de tête de série numéro 1 du tournoi, puis directement qualifié pour les quarts de finale suite au forfait de Jaume Munar, Arthur Fils débutait donc son tournoi ce vendredi face à l’Américain Alex Michelsen, sur l’ATP 250 de Bruxelles.
Et le Français a réellement dû s’employer pour s’offrir une place dans le dernier carré après notamment un jeu décisif du deuxième set irrespirable remporté 14–12 : 6–4, 7–6, en 1h50.
Interrogé après la rencontre, Arthur a fait un peu d’humour au sujet de cette deuxième manche particulièrement âpre.
« À 6–4, 5–3, je m’imaginais déjà sous la douche dans les vestiaires. Puis il s’est battu avec acharnement. Il jouait bien mieux que moi. J’ai donc dû me battre et je suis content d’avoir remporté le match en deux sets », a déclaré Fils, opposé un vainqueur du duel entre Bergs et Struff pour une place en finale.
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 08:33