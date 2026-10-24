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Arthur Fils : « Ça ne m’était jamais arrivé, honnê­te­ment. C’est sûr que ça fait bizarre »

Par
Baptiste Mulatier
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Exempté de premier tour et direc­te­ment qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Bruxelles après le forfait en huitièmes de Jaume Munar, Arthur Fils n’a joué son premier match du tournoi que vendredi soir, alors qu’il était arrivé en Belgique dimanche dernier.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Alex Michelsen (6−4, 7–6 [10]), le numéro 1 fran­çais s’est exprimé sur cette situa­tion inédite pour lui.

« Ça ne m’était jamais arrivé, honnê­te­ment. C’est sûr que ça fait bizarre. Surtout que j’ai joué tout de suite contre un très bon adver­saire qui avait plus de matches dans les pattes que moi. Je suis arrivé un peu sans repère, et en plus, il a bien débuté, moi pas très bien. Donc je me suis posé pas mal de ques­tions à ce moment‐là, mais c’est une bonne expé­rience, c’est cool. Au final je joue un match et je suis en demi‐finales, donc ce n’est pas plus mal non plus », a déclaré le 10e joueur mondial qui affron­tera l’Allemand Jan‐Lennard Struff (58e) ce samedi pour une place en finale. 

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 11:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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