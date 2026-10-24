Exempté de premier tour et direc­te­ment qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Bruxelles après le forfait en huitièmes de Jaume Munar, Arthur Fils n’a joué son premier match du tournoi que vendredi soir, alors qu’il était arrivé en Belgique dimanche dernier.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Alex Michelsen (6−4, 7–6 [10]), le numéro 1 fran­çais s’est exprimé sur cette situa­tion inédite pour lui.

« Ça ne m’était jamais arrivé, honnê­te­ment. C’est sûr que ça fait bizarre. Surtout que j’ai joué tout de suite contre un très bon adver­saire qui avait plus de matches dans les pattes que moi. Je suis arrivé un peu sans repère, et en plus, il a bien débuté, moi pas très bien. Donc je me suis posé pas mal de ques­tions à ce moment‐là, mais c’est une bonne expé­rience, c’est cool. Au final je joue un match et je suis en demi‐finales, donc ce n’est pas plus mal non plus », a déclaré le 10e joueur mondial qui affron­tera l’Allemand Jan‐Lennard Struff (58e) ce samedi pour une place en finale.