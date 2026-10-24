Exempté de premier tour et directement qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Bruxelles après le forfait en huitièmes de Jaume Munar, Arthur Fils n’a joué son premier match du tournoi que vendredi soir, alors qu’il était arrivé en Belgique dimanche dernier.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Alex Michelsen (6−4, 7–6 [10]), le numéro 1 français s’est exprimé sur cette situation inédite pour lui.
« Ça ne m’était jamais arrivé, honnêtement. C’est sûr que ça fait bizarre. Surtout que j’ai joué tout de suite contre un très bon adversaire qui avait plus de matches dans les pattes que moi. Je suis arrivé un peu sans repère, et en plus, il a bien débuté, moi pas très bien. Donc je me suis posé pas mal de questions à ce moment‐là, mais c’est une bonne expérience, c’est cool. Au final je joue un match et je suis en demi‐finales, donc ce n’est pas plus mal non plus », a déclaré le 10e joueur mondial qui affrontera l’Allemand Jan‐Lennard Struff (58e) ce samedi pour une place en finale.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.