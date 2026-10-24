Actuellement 7e à la Race et en course une première parti­ci­pa­tion au Masters (15 au 22 novembre à Turin), Arthur Fils tente de gagner des points à Bruxelles cette semaine.

Exempté de premier tour et direc­te­ment qualifié pour les quarts de finale suite au forfait de Jaume Munar en huitièmes, le numéro 1 fran­çais n’a eu besoin que d’une victoire contre Alex Michelsen pour se quali­fier dans le dernier carré (6−4, 7–6 [10]).

Dans des propos relayés par L’Equipe avant sa demi‐finale contre l’Allemand Jan‐Lennard Struff, le 10e mondial a avoué ressentir un peu de pres­sion en cette fin de saison.

« Ça serait mentir de dire que ça ne me trotte pas du tout dans la tête. Après, j’es­saie de le voir d’une manière un peu diffé­rente. C’est quand même assez positif d’être dans cette course‐là, je n’au­rais jamais imaginé ça au début d’année donc c’est sympa. Il y a un peu de tension, mais c’est assez drôle, ça fait du bien. Et même pour ma carrière, pour mon futur, ça va être des situa­tions que je vais revivre, donc c’est bien d’avoir une première expé­rience. J’essaie de faire de mon mieux pour gérer ça, de me concen­trer juste sur mon jeu, match après match, de ne pas trop regarder les points, ne pas trop regarder le clas­se­ment, et puis c’est tout. »