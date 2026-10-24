Actuellement 7e à la Race et en course une première participation au Masters (15 au 22 novembre à Turin), Arthur Fils tente de gagner des points à Bruxelles cette semaine.
Exempté de premier tour et directement qualifié pour les quarts de finale suite au forfait de Jaume Munar en huitièmes, le numéro 1 français n’a eu besoin que d’une victoire contre Alex Michelsen pour se qualifier dans le dernier carré (6−4, 7–6 [10]).
Dans des propos relayés par L’Equipe avant sa demi‐finale contre l’Allemand Jan‐Lennard Struff, le 10e mondial a avoué ressentir un peu de pression en cette fin de saison.
« Ça serait mentir de dire que ça ne me trotte pas du tout dans la tête. Après, j’essaie de le voir d’une manière un peu différente. C’est quand même assez positif d’être dans cette course‐là, je n’aurais jamais imaginé ça au début d’année donc c’est sympa. Il y a un peu de tension, mais c’est assez drôle, ça fait du bien. Et même pour ma carrière, pour mon futur, ça va être des situations que je vais revivre, donc c’est bien d’avoir une première expérience. J’essaie de faire de mon mieux pour gérer ça, de me concentrer juste sur mon jeu, match après match, de ne pas trop regarder les points, ne pas trop regarder le classement, et puis c’est tout. »
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 15:01