ATP - Bruxelles

Auger‐Aliassime à sa femme après sa victoire en finale : « Premier titre en tant qu’homme marié, je suppose que ça porte chance ! »

Par Baptiste Mulatier

Marié depuis septembre, Felix Auger‐Aliassime s’est adressé à son épouse après s’être imposé face à Jiri Lehecka en finale de l’ATP 250 de Bruxelles : 7–6(2), 6–7(6), 6–2, en 2h37 de jeu. 

« À mon équipe et à ma famille égale­ment, ainsi qu’à ma femme — premier tournoi remporté en tant qu’homme marié, donc je suppose que ça porte chance. Je dois t’en attri­buer le mérite (sourire) », a glissé le Canadien. 

12e mondial, « FAA » décroche à 25 ans un 8e titre en carrière. 

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 10:42

