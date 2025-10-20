Marié depuis septembre, Felix Auger‐Aliassime s’est adressé à son épouse après s’être imposé face à Jiri Lehecka en finale de l’ATP 250 de Bruxelles : 7–6(2), 6–7(6), 6–2, en 2h37 de jeu.

« À mon équipe et à ma famille égale­ment, ainsi qu’à ma femme — premier tournoi remporté en tant qu’homme marié, donc je suppose que ça porte chance. Je dois t’en attri­buer le mérite (sourire) », a glissé le Canadien.

Felix Auger‐Aliassime shouts out his wife Nina after winning his first title as a married man 🥰 #BNPPFEuropeanOpen pic.twitter.com/8dBuEjY41J — Tennis Channel (@TennisChannel) October 19, 2025

12e mondial, « FAA » décroche à 25 ans un 8e titre en carrière.