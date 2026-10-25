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Benoît Maylin sur le tombeur d’Arthur Fils en demi‐finales : « Combien de joueurs du Top 10 sont tombés sous ses frappes de yack, sur un détail, un tie‐break ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Il faut toujours se méfier du puis­sant Jan‐Lennard Struff.

Alors qu’il a servi pour le match à 5–4 dans le troi­sième set, Arthur Fils, numéro 1 fran­çais et 10e mondial, n’a pas réussi à faire plier l’Allemand en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles (6−4, 6–7 [7], 7–6 [5]).

Sur X, le jour­na­liste Benoît Maylin a souligné le profil de « coupeur de têtes » de Struff, qui a signé face au Français sa 16e victoire en carrière contre un joueur du top 10, la troi­sième depuis le début de la saison 2026 (après Bublik à Roland‐Garros et Medvedev à Wimbledon). 

« Il paie pas de mine le grand Struff. Mais combien de Tops 10 sont tombés sous ses frappes de yack, sur un détail, un tie‐break ? Fils, qui a eu 2 fois le break au 3e set, est le 16e, le 3e en 2026. À 36 ans, Struff jouera sa première finale en indoor. Contre Griekspoor. »

Jan‐Lennard Struff, 21e mondial en 2023, va tenter de remporter son 2e titre sur le circuit prin­cipal après Munich en 2024.

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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