Il faut toujours se méfier du puis­sant Jan‐Lennard Struff.

Alors qu’il a servi pour le match à 5–4 dans le troi­sième set, Arthur Fils, numéro 1 fran­çais et 10e mondial, n’a pas réussi à faire plier l’Allemand en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles (6−4, 6–7 [7], 7–6 [5]).

Sur X, le jour­na­liste Benoît Maylin a souligné le profil de « coupeur de têtes » de Struff, qui a signé face au Français sa 16e victoire en carrière contre un joueur du top 10, la troi­sième depuis le début de la saison 2026 (après Bublik à Roland‐Garros et Medvedev à Wimbledon).

« Il paie pas de mine le grand Struff. Mais combien de Tops 10 sont tombés sous ses frappes de yack, sur un détail, un tie‐break ? Fils, qui a eu 2 fois le break au 3e set, est le 16e, le 3e en 2026. À 36 ans, Struff jouera sa première finale en indoor. Contre Griekspoor. »

Il paie pas de mine le grand Struff. Mais combien de Tops 10 sont tombés sous ses frappes de yack, sur un détail, un tie‐break ? Fils, qui a eu 2 fois le break au 3e set, est le 16e, le 3e en 2026. 6⁄ 4 6⁄ 7 7⁄ 6 À 36 ans, Struff jouera sa 1ère finale en indoor. Contre Griekspoor 👏 https://t.co/MMQi1Jh9gz — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 24, 2026

Jan‐Lennard Struff, 21e mondial en 2023, va tenter de remporter son 2e titre sur le circuit prin­cipal après Munich en 2024.