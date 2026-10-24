« Ça serait mentir de dire que ça ne me trotte pas du tout dans la tête. Je n’aurais jamais imaginé ça au début d’année », a déclaré Arthur Fils à propos de la course au Masters de Turin dans laquelle il est engagé sur cette fin de saison.

Alors qu’il avait la possi­bi­lité de gagner de précieux points, ce samedi, en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles, le Français est tombé sur un os en la personne de l’Allemand Jan‐Lennard Struff, toujours aussi dange­reux en indoor et sur une surface rapide.

Battu 6–4, 6–7(7) 7–6(5) en 2h20 de jeu, le protégé de Goran Ivanisevic a‑t‐il été rattrapé par cette fameuse pres­sions liée aux ATP Finals ou est‐il simple­ment tombé sur un joueur plus fort que lui ce jour‐là ? On aurait tendance à dire un peu des deux.

À noter qu’Arthur Fils sera opposé à Hubert Hurkacz lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Bâle, qui débute ce lundi. Tout sauf un cadeau.