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Ça coince encore pour Arthur Fils

Par
Thomas S
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« Ça serait mentir de dire que ça ne me trotte pas du tout dans la tête. Je n’aurais jamais imaginé ça au début d’année », a déclaré Arthur Fils à propos de la course au Masters de Turin dans laquelle il est engagé sur cette fin de saison. 

Alors qu’il avait la possi­bi­lité de gagner de précieux points, ce samedi, en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles, le Français est tombé sur un os en la personne de l’Allemand Jan‐Lennard Struff, toujours aussi dange­reux en indoor et sur une surface rapide.

Battu 6–4, 6–7(7) 7–6(5) en 2h20 de jeu, le protégé de Goran Ivanisevic a‑t‐il été rattrapé par cette fameuse pres­sions liée aux ATP Finals ou est‐il simple­ment tombé sur un joueur plus fort que lui ce jour‐là ? On aurait tendance à dire un peu des deux.

À noter qu’Arthur Fils sera opposé à Hubert Hurkacz lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Bâle, qui débute ce lundi. Tout sauf un cadeau. 

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 21:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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