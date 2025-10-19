AccueilATPATP - BruxellesGiovanni Mpetshi Perricard, après sa défaite en demi-finales : "On connaît les...
ATP - Bruxelles

Giovanni Mpetshi Perricard, après sa défaite en demi‐finales : « On connaît les points à travailler… »

Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Jiri Lehecka (17e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles (7–6[3], 7–6[7]), le Français Giovanni Mpetshi Perricard a noté un axe d’amé­lio­ra­tion dans son jeu.

« Je sors du tournoi sur un bon senti­ment. J’ai fait de bon matches, j’ai réussi de belles choses. On connaît les points à travailler : face à un très bon serveur comme Jiri, je dois m’amé­liorer au retour. Il a très bien servi, féli­ci­ta­tions à lui. Les deux jeux déci­sifs se sont joués sur des détails. J’ai une balle de set, elle m’échappe et lui joue parfai­te­ment les points impor­tants », a déclaré le 37e joueur mondial qui va main­te­nant tenter de défendre son titre à Bâle, où il affron­tera Joao Fonseca au premier tour. 

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 10:42

