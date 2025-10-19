Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Jiri Lehecka (17e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles (7–6[3], 7–6[7]), le Français Giovanni Mpetshi Perricard a noté un axe d’amélioration dans son jeu.
« Je sors du tournoi sur un bon sentiment. J’ai fait de bon matches, j’ai réussi de belles choses. On connaît les points à travailler : face à un très bon serveur comme Jiri, je dois m’améliorer au retour. Il a très bien servi, félicitations à lui. Les deux jeux décisifs se sont joués sur des détails. J’ai une balle de set, elle m’échappe et lui joue parfaitement les points importants », a déclaré le 37e joueur mondial qui va maintenant tenter de défendre son titre à Bâle, où il affrontera Joao Fonseca au premier tour.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 10:42