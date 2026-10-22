David Goffin s’apprête à faire ses adieux au circuit professionnel en fin de saison. Une belle occasion pour le public belge de lui rendre un dernier hommage à domicile, à Bruxelles, où il dispute l’un des derniers tournois de sa carrière.
Mais visiblement, l’ancien numéro 7 mondial n’a pas encore dit son dernier mot !
En effet, le Belge est parvenu à se défaire du lucky loser Rémy Bertola en trois manches, s’offrant ainsi un peu de temps supplémentaire pour profiter de son public et prolonger le plaisir.
Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, Goffin était particulièrement ému et presque incrédule après sa victoire, lui qui avait déjà tout prévu pour célébrer sa retraite.
« Je vais devoir annuler la soirée que j’avais réservée. C’était à la fois la plus belle et la plus dure entrée que j’ai eue à vivre. J’étais très nerveux, et le plus important a été le soutien du public du premier au dernier point. Terminer le match sur un coup gagnant, c’était énorme. Tout était parfait » a déclaré le Belge.
Une belle histoire qui se prolonge donc pour David Goffin, bien décidé à savourer chaque instant de ses derniers pas sur le circuit professionnel.
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 10:52