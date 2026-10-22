David Goffin s’ap­prête à faire ses adieux au circuit profes­sionnel en fin de saison. Une belle occa­sion pour le public belge de lui rendre un dernier hommage à domi­cile, à Bruxelles, où il dispute l’un des derniers tour­nois de sa carrière.

Mais visi­ble­ment, l’an­cien numéro 7 mondial n’a pas encore dit son dernier mot !

En effet, le Belge est parvenu à se défaire du lucky loser Rémy Bertola en trois manches, s’of­frant ainsi un peu de temps supplé­men­taire pour profiter de son public et prolonger le plaisir.

Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, Goffin était parti­cu­liè­re­ment ému et presque incré­dule après sa victoire, lui qui avait déjà tout prévu pour célé­brer sa retraite.

« Je vais devoir annuler la soirée que j’avais réservée. C’était à la fois la plus belle et la plus dure entrée que j’ai eue à vivre. J’étais très nerveux, et le plus impor­tant a été le soutien du public du premier au dernier point. Terminer le match sur un coup gagnant, c’était énorme. Tout était parfait » a déclaré le Belge.

Une belle histoire qui se prolonge donc pour David Goffin, bien décidé à savourer chaque instant de ses derniers pas sur le circuit professionnel.