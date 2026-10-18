Giovanni Mpetshi Perricard traverse une période parti­cu­liè­re­ment difficile.

Le Français n’a plus remporté le moindre match offi­ciel depuis le 14 juin dernier, soit depuis plus de quatre mois. Battu par le Suisse Remy Bertola, 227e mondial, dès le premier tour des quali­fi­ca­tions de l’ATP 250 de Bruxelles (7−6 [4], 6–7 [2], 7–5), quatre jours après sa défaite à Roanne face au 817e joueur mondial, le « bombar­dier » trico­lore a enchaîné une huitième défaite consé­cu­tive en compétition.

Âgé de 23 ans et actuel­le­ment 108e mondial, le Lyonnais s’est confié à L’Équipe sur cette période délicate.

« Rien ne va à part mon service. C’est sûr que c’est dur ces derniers mois. Il y a eu beau­coup de choses néga­tives, dans mon jeu et à l’ex­té­rieur. J’essaie petit à petit de recoller les morceaux, ce n’est pas évident. Ça va prendre beau­coup de temps. C’était dur menta­le­ment déjà après Wimbledon. C’était dur, je ne me suis pas entraîné en rentrant de Londres. J’ai coupé, beau­coup. Après, je suis parti sur la tournée nord‐américaine parce que je devais le faire, mais je n’avais pas la bonne menta­lité. Si ça n’avait tenu qu’à moi, je ne l’au­rais pas fait. C’était pareil après l’US Open, j’ai coupé complè­te­ment. J’ai arrêté de regarder du tennis, j’ai joué une fois tous les deux ou trois jours, j’en avais marre et je n’avais plus de coach. Après l’US Open, je suis parti à Dubaï et je suis resté chez moi, c’est tout. C’est un peu dépressif, je sais. Ça se résume en une petite dépres­sion, un burn‐out. Mes potes ont été là pour moi et m’ont aidé, parce qu’il n’y avait pas que des très bonnes idées venant de ma part. Ils m’ont beau­coup aidé dans cette période où ça n’al­lait pas bien du tout. Grâce à eux, j’ai pu rejouer, parce que si ça ne tenait qu’à moi, je ne joue­rais pas. C’est une pente qui est dure, qui est raide, qui pour l’ins­tant est longue, mais il faut persé­vérer. Ce n’est pas évident. Il faut changer l’état d’es­prit. C’est dur, c’est vrai­ment très dur. Je pense que ça va le faire, mais il faudra du temps. »