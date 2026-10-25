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Le point de l’année pour Arthur Fils malgré sa défaite en demi‐finales ?

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Jan‐Lennard Struff en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles (6−4, 6–7 [7], 7–6 [5]), Arthur Fils a malgré tout signé le coup de la semaine, voire l’un des coups de l’année.

À la suite d’un lob de son adver­saire alle­mand, le numéro 1 fran­çais a réalisé un tweener excep­tionnel, alliant puis­sance et précision. 

Un geste spec­ta­cu­laire qui a laissé Struff sans réaction. 

Du grand art !

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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