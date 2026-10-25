Battu par Jan‐Lennard Struff en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles (6−4, 6–7 [7], 7–6 [5]), Arthur Fils a malgré tout signé le coup de la semaine, voire l’un des coups de l’année.

À la suite d’un lob de son adver­saire alle­mand, le numéro 1 fran­çais a réalisé un tweener excep­tionnel, alliant puis­sance et précision.

Un geste spec­ta­cu­laire qui a laissé Struff sans réaction.

TAKE A BOW, ARTHUR FILS ! 🤯



One of the finest twee­ners you’ll ever see ! 👏@BNPPFEUOpen #BNPPFEuropeanOpen pic.twitter.com/uuV6L4Wv7X — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2026

Du grand art !