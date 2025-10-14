Qui dit début de la saison en indoor, dit forcément avantage aux grands serveurs.
Ce n’est pas le Français Giovanni Mpetshi Perricard qui dira le contraire après sa performance ce mardi face à Emil Ruusuvuori au premier tour de l’ATP 250 de Bruxelles.
Vainqueur en trois sets, 7–6(4), 6–7(5), 6–4, en 2h10 de jeu, l’actuel 37e joueur mondial a réussi la bagatelle de 39 aces dont un atteignant la vitesse folle de 244 kilomètres par heure.
GMP serves his way into the next round ! 💪🏼💣— BNP Paribas Fortis European Open (@BNPPFEUOpen) October 14, 2025
🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard hits a 244km/h serve in a 7–6(4) 6–7(5) 6–4 win over Ruusuvuori 🇫🇮 #BNPPFEuropeanOpen #Tennis #ATPTour #GMP pic.twitter.com/TOm7Ql9C8x
Un véritable calvaire pour les adversaire du Tricolore.
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 17:11