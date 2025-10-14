Qui dit début de la saison en indoor, dit forcé­ment avan­tage aux grands serveurs.

Ce n’est pas le Français Giovanni Mpetshi Perricard qui dira le contraire après sa perfor­mance ce mardi face à Emil Ruusuvuori au premier tour de l’ATP 250 de Bruxelles.

Vainqueur en trois sets, 7–6(4), 6–7(5), 6–4, en 2h10 de jeu, l’ac­tuel 37e joueur mondial a réussi la baga­telle de 39 aces dont un attei­gnant la vitesse folle de 244 kilo­mètres par heure.

GMP serves his way into the next round ! 💪🏼💣



🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard hits a 244km/h serve in a 7–6(4) 6–7(5) 6–4 win over Ruusuvuori 🇫🇮 #BNPPFEuropeanOpen #Tennis #ATPTour #GMP pic.twitter.com/TOm7Ql9C8x — BNP Paribas Fortis European Open (@BNPPFEUOpen) October 14, 2025

Un véri­table calvaire pour les adver­saire du Tricolore.