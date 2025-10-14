AccueilATPATP - BruxellesMpetshi Perricard affole les compteurs au service pour ses débuts en indoor
ATP - Bruxelles

Mpetshi Perricard affole les comp­teurs au service pour ses débuts en indoor

Thomas S
Par Thomas S

-

192

Qui dit début de la saison en indoor, dit forcé­ment avan­tage aux grands serveurs. 

Ce n’est pas le Français Giovanni Mpetshi Perricard qui dira le contraire après sa perfor­mance ce mardi face à Emil Ruusuvuori au premier tour de l’ATP 250 de Bruxelles.

Vainqueur en trois sets, 7–6(4), 6–7(5), 6–4, en 2h10 de jeu, l’ac­tuel 37e joueur mondial a réussi la baga­telle de 39 aces dont un attei­gnant la vitesse folle de 244 kilo­mètres par heure. 

Un véri­table calvaire pour les adver­saire du Tricolore. 

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 17:11

