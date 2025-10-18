Battu lors de ses quatre premiers duels face à Lorenzo Musetti, Giovanni Mpetshi Perricard a fait tomber le 8e joueur mondial pour la première fois lors des quarts de finale de l’ATP 250 de Bruxelles : 6–4, 7–6(8).

« Je suis très fier. Mon bilan contre lui n’était pas très bon. Je suis entré sur le court et je me suis dit : ‘Je dois essayer autre chose’, et ça a marché. C’était une victoire serrée. J’avais deux balles de match, puis j’ai sauvé une balle de set. Je suis très fier de moi », s’est réjoui le Français dans des propos relayés par l’ATP.

Pour tenter de se quali­fier en finale, Mpetshi perri­card affron­tera Jiri Lehecka (17e mondial) ce samedi en Belgique.