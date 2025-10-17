8e à la Race, Lorenzo Musetti est virtuellement qualifié pour le Masters de fin de saison à Turin (9 au 16 novembre).
S’il veut absolument décrocher son ticket pour les Finales ATP et ainsi atteindre son objectif de la saison, l’Italien n’a pas caché une certaine fatigue après sa victoire contre Yannick Hanfmann en huitièmes de finale à Bruxelles : 7–6(3), 7–5.
« Ce n’est plus un rêve, mais un cauchemar… Honnêtement, parce que je me bats chaque semaine depuis Wimbledon. Je joue toutes les semaines d’affilée. Du coup, je suis assez fatigué. Je pense que ça se voit aussi à mon visage, mais mentalement, je suis au top. Bien sûr, c’est mon objectif pour la saison. On a beaucoup progressé, surtout sur cette surface. Alors, progressons petit à petit et concentrons‐nous sur le prochain match demain, et on verra bien. »
“It’s becoming not a dream, but a nightmare” 😅— Tennis TV (@TennisTV) October 16, 2025
Musetti on his bid to qualify for the #NittoATPFinals in his home country 🇮🇹
Pour une place dans le dernier carré de l’ATP 250 belge, Musetti affrontera le Français Giovanni Mpetshi Perricard.
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 11:28