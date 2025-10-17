AccueilATPATP - BruxellesMusetti sur son grand objectif : "Ce n'est plus rêve mais un...
ATP - Bruxelles

Musetti sur son grand objectif : « Ce n’est plus rêve mais un cauchemar. Je pense que ça se voit sur mon visage… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

8e à la Race, Lorenzo Musetti est virtuel­le­ment qualifié pour le Masters de fin de saison à Turin (9 au 16 novembre). 

S’il veut abso­lu­ment décro­cher son ticket pour les Finales ATP et ainsi atteindre son objectif de la saison, l’Italien n’a pas caché une certaine fatigue après sa victoire contre Yannick Hanfmann en huitièmes de finale à Bruxelles : 7–6(3), 7–5.

« Ce n’est plus un rêve, mais un cauchemar… Honnêtement, parce que je me bats chaque semaine depuis Wimbledon. Je joue toutes les semaines d’af­filée. Du coup, je suis assez fatigué. Je pense que ça se voit aussi à mon visage, mais menta­le­ment, je suis au top. Bien sûr, c’est mon objectif pour la saison. On a beau­coup progressé, surtout sur cette surface. Alors, progres­sons petit à petit et concentrons‐nous sur le prochain match demain, et on verra bien. »

Pour une place dans le dernier carré de l’ATP 250 belge, Musetti affron­tera le Français Giovanni Mpetshi Perricard. 

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 11:28

