8e à la Race, Lorenzo Musetti est virtuel­le­ment qualifié pour le Masters de fin de saison à Turin (9 au 16 novembre).

S’il veut abso­lu­ment décro­cher son ticket pour les Finales ATP et ainsi atteindre son objectif de la saison, l’Italien n’a pas caché une certaine fatigue après sa victoire contre Yannick Hanfmann en huitièmes de finale à Bruxelles : 7–6(3), 7–5.

« Ce n’est plus un rêve, mais un cauchemar… Honnêtement, parce que je me bats chaque semaine depuis Wimbledon. Je joue toutes les semaines d’af­filée. Du coup, je suis assez fatigué. Je pense que ça se voit aussi à mon visage, mais menta­le­ment, je suis au top. Bien sûr, c’est mon objectif pour la saison. On a beau­coup progressé, surtout sur cette surface. Alors, progres­sons petit à petit et concentrons‐nous sur le prochain match demain, et on verra bien. »

“It’s beco­ming not a dream, but a night­mare” 😅



Musetti on his bid to qualify for the #NittoATPFinals in his home country 🇮🇹#BNPPFEuropeanOpen pic.twitter.com/ZLmsdAWA2I — Tennis TV (@TennisTV) October 16, 2025

Pour une place dans le dernier carré de l’ATP 250 belge, Musetti affron­tera le Français Giovanni Mpetshi Perricard.