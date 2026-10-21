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Zizou Bergs sur la retraite immi­nente d’un ancien top 10 : « J’ai regardé un docu­men­taire sur lui ce week‐end et en voyant ça, je me suis dit que c’était triste qu’il parte »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Comme Gaël Monfils, Stan Wawrinka ou Kei Nishikori, l’ex‐7e joueur mondial, David Goffin, va prendre sa retraite spor­tive en cette fin de saison.

Le Belge dispute cette semaine le dernier tournoi de sa carrière à Bruxelles, où il va affronter le Suisse Remy Bertola (219e) au premier tour.

En atten­dant, son compa­triote Zizou Bergs, 41e mondial, lui a rendu hommage dans des propos relayés par L’Equipe.

« J’ai regardé un docu­men­taire sur lui ce week‐end et en voyant ça, je me suis dit que c’était triste qu’il parte. Mais d’un autre côté, il a aussi été telle­ment inspi­rant par ses résul­tats, son clas­se­ment, sa person­na­lité, son parcours. C’était super pour le tennis belge, nous, on a grandi avec lui. C’est une semaine spéciale, je serai là mercredi, en espé­rant que ça ne soit pas son dernier match. »

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 14:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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