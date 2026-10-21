Comme Gaël Monfils, Stan Wawrinka ou Kei Nishikori, l’ex‐7e joueur mondial, David Goffin, va prendre sa retraite spor­tive en cette fin de saison.

Le Belge dispute cette semaine le dernier tournoi de sa carrière à Bruxelles, où il va affronter le Suisse Remy Bertola (219e) au premier tour.

En atten­dant, son compa­triote Zizou Bergs, 41e mondial, lui a rendu hommage dans des propos relayés par L’Equipe.

« J’ai regardé un docu­men­taire sur lui ce week‐end et en voyant ça, je me suis dit que c’était triste qu’il parte. Mais d’un autre côté, il a aussi été telle­ment inspi­rant par ses résul­tats, son clas­se­ment, sa person­na­lité, son parcours. C’était super pour le tennis belge, nous, on a grandi avec lui. C’est une semaine spéciale, je serai là mercredi, en espé­rant que ça ne soit pas son dernier match. »