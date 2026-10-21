Comme Gaël Monfils, Stan Wawrinka ou Kei Nishikori, l’ex‐7e joueur mondial, David Goffin, va prendre sa retraite sportive en cette fin de saison.
Le Belge dispute cette semaine le dernier tournoi de sa carrière à Bruxelles, où il va affronter le Suisse Remy Bertola (219e) au premier tour.
En attendant, son compatriote Zizou Bergs, 41e mondial, lui a rendu hommage dans des propos relayés par L’Equipe.
« J’ai regardé un documentaire sur lui ce week‐end et en voyant ça, je me suis dit que c’était triste qu’il parte. Mais d’un autre côté, il a aussi été tellement inspirant par ses résultats, son classement, sa personnalité, son parcours. C’était super pour le tennis belge, nous, on a grandi avec lui. C’est une semaine spéciale, je serai là mercredi, en espérant que ça ne soit pas son dernier match. »
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 14:35