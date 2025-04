Alors qu’il mettra un terme à sa carrière dans quelques semaines Roland‐Garros, Richard Gasquet a entamé de la plus belle des manières sa dernière tournée sur terre battue.

Mené d’un set et d’un break (1−4 dans le deuxième set) au premier tour de l’ATP 250 de Bucarest, le Français de 38 ans a trouvé les ressources pour renverser Botic van de Zandschulp : 4–6, 7–5, 6–1, en 2h21 de jeu.

Not done yet 💪@richardgasquet1 completes the turna­round vs van de Zandschulp to book his spot into Round 2 🙌#TiriacOpen pic.twitter.com/DT0ob6CWmO