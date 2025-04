Renversant face à Botic Van de Zandschulp au premier tour de l’ATP 250 de Bucarest, Richard Gasquet a joli­ment démarré sa dernière tournée sur terre battue, qui se termi­nera par une fin de carrière à Roland‐Garros.

« Parfois, au tennis, il faut se battre et on ne sait jamais ce qui peut se passer à la fin du match. J’ai juste essayé de me battre, de mettre la balle dedans, de jouer avec plus de régu­la­rité et un peu plus en profon­deur. J’ai réussi. C’est toujours diffi­cile de finir un match, de mettre fin à un match, et c’est ce qui lui est arrivé. Je me suis alors senti beau­coup mieux sur le court et c’est ça le tennis », a déclaré le Français de 38 ans au micro de l’ATP après sa victoire.

En huitièmes de finale, Gasquet affron­tera l’Italien Flavio Cobolli (45e mondial).