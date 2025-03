Visiblement encore marqué par son match plus que tendu face à Tabilo sur le Masters 1000 de Miami où il a été notam­ment insulté par un spec­ta­teur, Corentin Moutet a décidé de déclarer forfait pour l’ATP 250 de Bucarest prévu la semaine prochaine (du 31 mars au 6 avril).

« Malheureusement, j’ai décidé de me retirer du tournoi de Bucarest. Je ne me sens pas encore prêt menta­le­ment après l’in­ci­dent de Miami. Merci de votre compré­hen­sion et j’ai hâte de revenir plus fort. »

Unfortunately, I have decided to with­draw from the Bucharest tour­na­ment

I don’t feel ready mentally yet after Miami inci­dent.

Thank you for your unders­tan­ding, and I look forward to coming back stronger