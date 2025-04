Quel plaisir de voir encore jouer Stan Wawrinka. Et c’est encore meilleur quand il gagne.

Après un tournoi Challenger à Naples où il a obtenu deux belles victoires face à Gojo et Coric, l’ac­tuel 161e mondial affron­tait ce mardi le Kazakh Timofey Skatov (174e) au premier tour de l’ATP 250 de Bucarest.

Et au terme d’un match à rebon­dis­se­ment, c’est le Suisse qui s’est imposé après pas moins de 3h15 de jeu, le tout à 40 ans : 6–4, 6–7(5), 7–6(1). Un magni­fique succès qui confirme que « Stan The Man » en a encore dans la raquette et dans les jambes.

After 3 hours and 18 mins, @stanwawrinka becomes the third player ever aged 40+ to win an ATP/Grand Slam match on clay 💪🇨🇭#TiriacOpen pic.twitter.com/DmB3KUrIkb — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2025

Il en profite égale­ment pour marquer l’his­toire et rejoindre Jimmy Connors et Ivo Karlovic en deve­nant le troi­sième joueur de plus de 40 ans à remporter un match sur le circuit principal.