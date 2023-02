Une finale pour son retour après trois mois loin du circuit, Carlos Alcaraz ne pouvait rêver mieux. Il a confirmé sa montée en puis­sance face à son compa­triote Bernabe Zapata Miralles en demies vendredi soir (6−2, 6–2). Le niveau d’ad­ver­sité devrait désor­mais augmenter dimanche car le 12e mondial Cameron Norrie se dresse face à lui.

Déjà vain­queur de six titres pour deux finales perdues dans sa jeune carrière, le numéro 2 mondial a expliqué sa manière d’aborder ces matchs.

« Les nerfs contrôlés sont plutôt bons : ils vous gardent très concentré et ne vous laissent pas du tout vous distraire. Je suis un joueur très compé­titif et j’aborde les finales avec la philo­so­phie suivante : les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Je garde cela très présent à l’es­prit. Je dois tout donner, je ne peux pas laisser les nerfs d’une finale me gêner, m’empêcher de me défouler, de m’amuser ou d’être moi‐même sur le court. Surtout au début, vous devez relâ­cher la tension de jouer une finale et y aller et en profiter. »