Carlos Alcaraz, qui a encore fait le choix de parti­ciper à la tournée sud‐américaine sur terre battue avant le Masters 1000 d’Indian Wells (6 au 17 mars sur dur), a réussi son entrée en lice à Buenos Aires contre le local Ugo Carabelli : 6–2, 7–5, en 1h42 de jeu.

Dans des propos rapportés par Punto de Break après sa victoire, le double lauréat en Grand Chelem a évoqué son appren­tis­sage constant sur le circuit.

« Je suis un gars qui essaie toujours de ne pas trébu­cher deux fois sur la même pierre, qui essaie d’ap­prendre de ses erreurs et de s’amé­liorer. J’ai dit en confé­rence de presse après ma défaite contre Djokovic à Roland Garros que je ne ferais pas la même chose dans la même situa­tion, que j’al­lais m’amé­liorer (trop nerveux en demi‐finales, il a été victime de crampes, ndlr). C’est ce que j’ai fait à Wimbledon. Il faut s’amé­liorer, il y a beau­coup de matches et beau­coup de hauts et de bas. Nous essayons de grandir à chaque match, pour que Carlos soit plus mature. Depuis Wimbledon, la saison n’a pas été tout à fait bonne et nous avons appris pour que cela ne nous arrive pas cette année ».