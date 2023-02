Déjà qualifié pour sa première finale de la saison après quatre mois sans compé­ti­tion, Carlos Alcaraz va retrouver Cameron Norrie, ce dimanche à Buenos Aires, un joueur qu’il connaît bien pour l’avoir déjà affronté à quatre reprises dont trois fois en 2022. Et même s’il a toujours gagné face au Britannique, le 2e joueur mondial reste très prudent.

« Norrie est un grand joueur, un grand guer­rier. Je vais devoir sortir le grand jeu et jouer à mon meilleur niveau pour le battre : être très agressif, cher­cher à imposer mon jeu, faire ce que j’ai fait et prendre du plaisir. C’est une finale, ce n’est pas tous les jours qu’une finale se joue et je dois profiter du moment. »