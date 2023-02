Avant son retour prévu cette semaine à Buenos Aires, plus de trois mois après son abandon contre Holger Rune à Bercy, Carlos Alcaraz a beau­coup parlé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, qu’il consi­dère logi­que­ment comme des sources d’ins­pi­ra­tion. Extrait de son inter­view accordée à la Nacion.

« La vérité est que le paradis est arrivé beau­coup plus vite que je ne le pensais. D’après mes résul­tats, j’ai touché le ciel avec mes mains. Mais peut‐être que je n’y suis pas arrivé en termes de niveau. En bref, je dois conti­nuer à grandir dans d’autres aspects, en tant que joueur, en tant que personne. Il est impor­tant de grandir dans tous les domaines. J’ai déjà grimpé jusqu’au ciel, mais je dois conti­nuer à mûrir. Les meilleurs joueurs de l’his­toire du tennis, comme Rafa, Roger et Novak, n’ont jamais stagné et se sont améliorés au fil du temps. J’espère faire ces petits bonds et améliorer mon tennis, tant physi­que­ment que mentalement. »

Bénéficiaire d’un bye au 1er tour, il affron­tera Fabio Fognini ou Laslo Djere en huitièmes de finale.