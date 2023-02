Plus de trois mois après son abandon contre Holger Rune en quarts de finale à Bercy, Carlos Alcaraz va faire son retour sur le circuit la semaine prochaine, du 13 au 19 février à Buenos Aires. Le vain­queur de l’US Open à seule­ment 19 ans a parlé à Olé de sa moti­va­tion qu’il compte bien conserver tout au long de sa carrière. Pour y parvenir, il compte s’ins­pirer de deux légendes…

« La vérité est que je prends tout cela très norma­le­ment. J’essaie de ne pas trop laisser cela m’af­fecter, je veux toujours donner le meilleur de moi‐même dans chaque match. Je veux tout donner, que je gagne ou pas. Si je veux gagner de nombreux titres du Grand Chelem, je dois regarder Djokovic et Rafa, parce que les années passent et ils conti­nuent à gagner ces tour­nois et à donner le meilleur d’eux‐mêmes. Je veux aussi rester au meilleur niveau au fil des années. Pour moi, l’im­por­tant est de bien m’en­tourer avec ma famille, mes amis et mon équipe, et avec eux d’aller de l’avant. »