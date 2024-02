Battu dès le premier tour par le Colombien et 80e mondial, Daniel Galan, en trois sets (6−2, 1–6, 4–6) chez lui, sur l’ATP 250 de Buenos Aires, Diego Schwartzman est au plus mal.

Désespéré et atteint mora­le­ment, il a évoqué la suite de saison en confé­rence de presse mais il semble bien que le ressort soit cassé. De plus avec son clas­se­ment (116e), il ne peut plus prétendre, sauf sur invi­ta­tion, à jouer dans la cour des grands.

« C’est un mélange de tris­tesse et de colère. Je ne sais pas ce qui se passe, c’est une combi­naison de plusieurs choses qui me font mal réussir. Je verrai dans les mois à venir comment je vais. C’est triste de partir comme ça après avoir atteint tant de finales ici. Perdre deux années de suite au premier tour est compliqué. Nous verrons jusqu’où je peux aller de cette façon. Cette année, j’étais excité, mais c’est dur. On verra si je trouve des solu­tions. Il me reste peu de carburant. »