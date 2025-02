Alors qu’il va parti­ciper pour la première fois de sa carrière à la mini tournée sud‐américaine sur terre battue du mois de février, Alexander Zverev, tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Buenos Aires qui débute ce lundi, était présent en confé­rence de presse d’avant tournoi.

Et forcé­ment l’Allemand est revenu sur ses propos suite à sa finale perdue face à Jannik Sinner à l’Open d’Australie où, abattu, il avait estimé qu’il n’ar­ri­ve­rait jamais à remporter ce type de tournoi.

« En finale en Australie, je n’ai pas été assez bon. J’ai perdu 3 sets 0, c’est très simple. Lorsque vous perdez ce genre de finale, beau­coup d’émo­tions vous traversent l’es­prit. Parfois, on regrette ce que l’on dit. Je dois conti­nuer à croire en moi‐même que je suis assez bon pour gagner un Grand Chelem et être numéro un mondial. C’est ma menta­lité et c’est ce que j’ai travaillé à la maison. »