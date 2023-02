Connu pour avoir entraîné Juan Carlos Ferrero, l’ac­tuel coach de Carlos Alcaraz, et avoir atteint la place de numéro un mondial à ses côtés en 2003, Antonio Cascales a depuis intégré l’équipe du dernier vain­queur de l’US Open en tant que deuxième entraî­neur aux côtés de son ancien poulain.

Interrogé par le quoti­dien argentin La Nacion alors que l’ac­tuel 2e joueur mondial s’est qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 250 de Buenos Aires, Cascales a reconnu que le jeu et le style de « Charly » était beau­coup plus proche de celui de Roger Federer que de Rafael Nadal avec qui Alcaraz est sans arrêt comparé, notam­ment en Espagne.

« Carlos ressemble plus à Roger Federer qu’à Rafael Nadal, sans aucun doute. Il est plus comme Federer en termes de créa­ti­vité du jeu. Mais ensuite, en termes d’at­ti­tude sur le terrain, il est un peu plus proche de Rafa, sans aucun doute. »