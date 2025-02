Boris Becker n’a rien manqué du premier titre remporté par Joao Fonseca, ce dimanche sur le tournoi de Buenos Aires.

Visiblement impres­sionné par la matu­rité du Brésilien de 18 ans, l’an­cien cham­pion alle­mand a fait part de son grand enthou­siasme via son compte Twitter.

History is made …#JoaoFonseca wins his first tour­na­ment in Argentina against #Cerundolo !

Watch this young man from #Brasil !!!

The sky is the limit…@atptour @ArgentinaOpen