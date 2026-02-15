AccueilATPATP - Buenos AiresCerundolo met la pression sur Gaudenzi : "L'atmosphère ici est unique, peut-être...
ATP - Buenos Aires

Cerundolo met la pres­sion sur Gaudenzi : « L’atmosphère ici est unique, peut‐être comme nulle part ailleurs dans le monde »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

164

Qualifié pour la finale de « son » tournoi après avoir dominé Etcheverry en deux manches 6–3, 7–5, l’Argentin a profité de sa confé­rence de presse pour évoquer l’avenir du tournoi. En effet, des rumeurs circulent sur la tournoi en Amérique du Sud, et elles ne peuvent être inquié­tantes d’au­tant que l’ATP veut réduire le nombre de tour­nois ATP250. Du coup, la venue de son président à Buenois Aires n’est pas anodine.

Conscient de cette situa­tion, Franciso a tenu à passer un message très clair à Andrea Gaudenzi : « L’atmosphère ici est unique, peut‐être comme nulle part ailleurs dans le monde. C’est bien que Gaudenzi l’ait vécu et puisse enfin s’en rendre compte . Il est fonda­mental qu’il soutienne cette tournée. Ce serait génial que Buenos Aires passe à 500, le tournoi le mérite »

Publié le dimanche 15 février 2026 à 12:40

Article précédent
« On en parle de la pres­ta­tion de Bublik ? Rien, le néant, un abandon de poste ! », lâche Benoît Maylin
Article suivant
Méconnaissable, Jack Draper, 12e mondial, surprend tout le monde avec un chan­ge­ment radical

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.