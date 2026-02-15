Qualifié pour la finale de « son » tournoi après avoir dominé Etcheverry en deux manches 6–3, 7–5, l’Argentin a profité de sa confé­rence de presse pour évoquer l’avenir du tournoi. En effet, des rumeurs circulent sur la tournoi en Amérique du Sud, et elles ne peuvent être inquié­tantes d’au­tant que l’ATP veut réduire le nombre de tour­nois ATP250. Du coup, la venue de son président à Buenois Aires n’est pas anodine.

Conscient de cette situa­tion, Franciso a tenu à passer un message très clair à Andrea Gaudenzi : « L’atmosphère ici est unique, peut‐être comme nulle part ailleurs dans le monde. C’est bien que Gaudenzi l’ait vécu et puisse enfin s’en rendre compte . Il est fonda­mental qu’il soutienne cette tournée. Ce serait génial que Buenos Aires passe à 500, le tournoi le mérite »