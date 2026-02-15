Qualifié pour la finale de « son » tournoi après avoir dominé Etcheverry en deux manches 6–3, 7–5, l’Argentin a profité de sa conférence de presse pour évoquer l’avenir du tournoi. En effet, des rumeurs circulent sur la tournoi en Amérique du Sud, et elles ne peuvent être inquiétantes d’autant que l’ATP veut réduire le nombre de tournois ATP250. Du coup, la venue de son président à Buenois Aires n’est pas anodine.
Conscient de cette situation, Franciso a tenu à passer un message très clair à Andrea Gaudenzi : « L’atmosphère ici est unique, peut‐être comme nulle part ailleurs dans le monde. C’est bien que Gaudenzi l’ait vécu et puisse enfin s’en rendre compte . Il est fondamental qu’il soutienne cette tournée. Ce serait génial que Buenos Aires passe à 500, le tournoi le mérite »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 12:40