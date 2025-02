Le poids des attentes repose lour­de­ment sur les épaules de Joao Fonseca au Brésil, où le pays attend toujours un succes­seur à Gustavo Kuerten. C’est ce qu’a souligné le jour­na­liste José Moron après la victoire du phéno­mène de 18 ans à Buenos Aires contre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (6−3, 6–3).

« Il n’y a pas une confé­rence de presse où Fonseca n’est pas inter­rogé sur Kuerten. Le futur Guga, le nouveau Kuerten. Il essaie de se décharger de la pres­sion en disant qu’il veut être Joao, mais les jour­na­listes insistent. Kuerten et encore Kuerten. C’était la même chose avec Alcaraz quand il a commencé, ils parlaient tout le temps de Nadal. Je pense que pendant sa première année, ils n’ar­rê­taient pas de lui poser des ques­tions sur Nadal. Heureusement pour lui, ses succès ont fait taire les compa­rai­sons. On lui a demandé, il a répondu. Laissons‐le être Joao. Kuerten est parti. Il n’y en a plus qu’un. L’avenir nous dira ce que sera Fonseca. Nous connais­sons tous des carrières qui ont été détruites par des compa­rai­sons. Ne recom­men­çons pas. Je pense que Joao a beau­coup de travail à faire, mais j’es­père que cela ne l’af­fec­tera pas trop. »